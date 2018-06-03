Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:09

Банковская ячейка

Форумчанин osya1964 заинтересовался банковскими ячейками с хорошой безопасностью
хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.


Уважаемый IMPRINTER уточнил:
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.


Вот активных форумчанин clientage посоветовал:
Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4378347#p4378347
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  #<1 ... 39404142
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