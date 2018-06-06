|
|
|
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:09
Форумчанин osya1964
заинтересовался банковскими ячейками с хорошой безопасностью
хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.
Уважаемый IMPRINTER
уточнил:
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.
Активный форумчанин clientage
посоветовал:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4378347#p4378347
Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:30
О новом депозитном предложении "Спортивный" от проекта Monobank, по которому можно будет получить 21% годовых в гривне
, сегодня сообщил форумчанин isen
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4379355#p4379355
Но для получения такого высокого процента необходимо будет выполнить определенные условия, обсуждение которых читайте на ветке форума:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4379375#p4379375
Добавлено 06.06:
Запуск депозита "Спортивный" по сообщению форумчанина Sergion
планируется в конце месяца:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4381169#p4381169
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:24
Нагадаємо, що в Україні розпочав роботу Apple Pay
.Кого це стосується?
Що це означає?
Де можна розплатитися своїм iPhone?
На всі ці питання можна отримати відповідь тут - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4377978#p4377978
Наш активний форумчанин greenozon
уточнив про Кешбек для iPhone: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4380344#p4380344
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:55
kalinavalera1
запитав:
Есть ограничения на получение посылок из иностранных интернет магазинов
Користувач Alex_ki
підказав:
Vuch
Ограничения нет. Есть налог на покупку свыше 150 евро. Все, что меньше -без налога
аргументовано додав:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4381065#p4381065
Вам нужно учитывать две вещи: чтобы посылка не была стоимостью больше €150 (иначе заплатите примерно 35% от разницы между стоимостью посылки и €150) и чтобы в один день от одного отправителя одному получателю не приходило несколько посылок общей стоимостью выше €150.
Отправляйте посылки с трекингом, если видите, что первая попала на таможню — отправляйте вторую, вторая на таможне — отправляйте третью и т. д.
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:25
Об акции «Выбирайте свою жемчужину депозитов!»
, которую в летние месяцы своим клиентам предлагает Урэксимбанк, а также возможности получить до 15%
годовых в гос.банке, вчера первой сообщила форумчанка vollena71
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4380256#p4380256
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|