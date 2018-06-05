Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:09

Банковская ячейка

Форумчанин osya1964 заинтересовался банковскими ячейками с хорошой безопасностью
хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.


Уважаемый IMPRINTER уточнил:
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.


Активный форумчанин clientage посоветовал:
Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4378347#p4378347
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:30

Monobank планирует предложить клиентам депозит "Спортивный"

О новом депозитном предложении "Спортивный" от проекта Monobank, по которому можно будет получить 21% годовых в гривне, сегодня сообщил форумчанин isen:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4379355#p4379355

Но для получения такого высокого процента необходимо будет выполнить определенные условия, обсуждение которых читайте на ветке форума:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4379375#p4379375

Добавлено 06.06:
Запуск депозита "Спортивный" по сообщению форумчанина Sergion планируется в конце месяца:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4381169#p4381169
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:24

Apple Pay

Нагадаємо, що в Україні розпочав роботу Apple Pay.

Кого це стосується?
Що це означає?
Де можна розплатитися своїм iPhone?

На всі ці питання можна отримати відповідь тут - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4377978#p4377978

Наш активний форумчанин greenozon уточнив про Кешбек для iPhone:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4380344#p4380344
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:55

Лайфхак від наших користувачів

kalinavalera1 запитав:
Есть ограничения на получение посылок из иностранных интернет магазинов

Користувач Alex_ki підказав:
Ограничения нет. Есть налог на покупку свыше 150 евро. Все, что меньше -без налога

Vuch аргументовано додав:
Вам нужно учитывать две вещи: чтобы посылка не была стоимостью больше €150 (иначе заплатите примерно 35% от разницы между стоимостью посылки и €150) и чтобы в один день от одного отправителя одному получателю не приходило несколько посылок общей стоимостью выше €150.
Отправляйте посылки с трекингом, если видите, что первая попала на таможню — отправляйте вторую, вторая на таможне — отправляйте третью и т. д.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4381065#p4381065
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:25

Новая депозитная акция от Укрэсимбанка

Об акции «Выбирайте свою жемчужину депозитов!», которую в летние месяцы своим клиентам предлагает Урэксимбанк, а также возможности получить до 15% годовых в гос.банке, вчера первой сообщила форумчанка vollena71:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4380256#p4380256
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