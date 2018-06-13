Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:09
Форумчанин osya1964
заинтересовался банковскими ячейками с хорошой безопасностью
хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.
Уважаемый IMPRINTER
уточнил:
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.
Активный форумчанин clientage
посоветовал:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4378347#p4378347
Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)
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Додано: Пон 04 чер, 2018 18:30
О новом депозитном предложении "Спортивный" от проекта Monobank, по которому можно будет получить 21% годовых в гривне
, сегодня сообщил форумчанин isen
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4379355#p4379355
Но для получения такого высокого процента необходимо будет выполнить определенные условия, обсуждение которых читайте на ветке форума:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4379375#p4379375
Добавлено 06.06:
Запуск депозита "Спортивный" по сообщению форумчанина Sergion
планируется в конце месяца:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4381169#p4381169
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:24
Нагадаємо, що в Україні розпочав роботу Apple Pay
.Кого це стосується?
Що це означає?
Де можна розплатитися своїм iPhone?
На всі ці питання можна отримати відповідь тут - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4377978#p4377978
Наш активний форумчанин greenozon
уточнив про Кешбек для iPhone: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4380344#p4380344
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:55
kalinavalera1
запитав:
Есть ограничения на получение посылок из иностранных интернет магазинов
Користувач Alex_ki
підказав:
Vuch
Ограничения нет. Есть налог на покупку свыше 150 евро. Все, что меньше -без налога
аргументовано додав:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4381065#p4381065
Вам нужно учитывать две вещи: чтобы посылка не была стоимостью больше €150 (иначе заплатите примерно 35% от разницы между стоимостью посылки и €150) и чтобы в один день от одного отправителя одному получателю не приходило несколько посылок общей стоимостью выше €150.
Отправляйте посылки с трекингом, если видите, что первая попала на таможню — отправляйте вторую, вторая на таможне — отправляйте третью и т. д.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:25
Об акции «Выбирайте свою жемчужину депозитов!»
, которую в летние месяцы своим клиентам предлагает Урэксимбанк, а также возможности получить до 15%
годовых в гос.банке, вчера первой сообщила форумчанка vollena71
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4380256#p4380256
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Додано: Чет 07 чер, 2018 22:23
Форумчанин inspired1111
спросил совета:
Иностранный гражданин делал платёж за обучение в Привате. сказали, чтоб идентифицировать его как плательщика, нужно подтверждение от клиента Привата. Студент назвал телефон гражданина Украины - клиента Привата. Банк к своему клиенту никак не обращался, а операционист просто сделала платёж не и от имени иностранного студента, а от имени клиента Привата. Студент в кассе не проверил квитанцию, от чьего имени банк сделал платёж. В университете сказали, что платёж пришёл, но его принять не могут, потому что он сделан не от имени студента. Сказали, разбираться с банком. В Привате предложили вернуть деньги на карту клиента, от имени которого сделали платёж. Но клиент принимать платёж не хочет, так как он его не делал. Как тут правильно поступить,
Очень уважаемые форумчане дали дельный совет: IMPRINTER
пусть студент попугает банк, что подаст на них за мошенничество - может те сразу найдут иной вариант - это ж они ему подсказали такой вариант
500
В 90% за студентов платят их родители, т.е. не сами студенты.
никаких вопросов относительно налогообложения в данной ситуации возникнуть не может от слова вообще.
https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=1440
Студенту надо срочно, пока не закончился срок хранения записей с камер, катать телегу руководству с требованием сохранить записи до выяснения и аннулировать платеж с типа "реституцией" + копию телеги в НБУ с заявой о нарушении кассовой дисциплины + заяву в полицию.
Еще можно СМИ подключить.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 18:19
Форумчанин chipmunk
запитав:
Stringer
Чим вигідніше платити, якщо нал - то що краще везти і чи слід міняти на їх ліри?
відразу надав таку інформацію:
Ruslan2453
любой долларовой картой, или кредиткой аллы с рассрочкой, наличный обмен будет менее выгодный - доллар будет выгодней, чем евро однозначно
також порадив:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4384470#p4384470
выгодней всего наличной лирой,можно поменять немного в аэропорту,в Стамбуле например очень много "обменок" и курс там меняется каждую минуту в зависимости от курса доллара к лире на форексе. Можно совсем немного поменять здесь,у нас есть турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры и курс относительно неплохой.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 18:16
v57
спросил:
Imp_666
а шо с сайтом мега-билинг или как там он переназвался?
удобно было платить и показатели вносить и за свет и за гор.воду
ответил:Bosstone
добавил что: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4385766#p4385766
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:45
Надзвичайно багато цікавої інформації та відгуків про депозит «Спортивний» від банку Monobank обговорюється на форумі.
А саме greenozon
висловив свою думку щодо даної акції:
mephala
тема - абсолютно нова - свіжа- спортивна - прибуткова!
- як виявилось не так то і легко обманути крокомір
заперечив:
yama
не согласен. условия слишком жесткие. ежедневная обязаловка это уже не здоровье если она заставляет идти ходить и в снег и в дождь и в ураган.
висловив труднощі:
по спортивному нужно ждать реальных тестеров, я думал пробежку = бег будут считать , а оказывается это спорный вопрос ....
Інші форумчани продовжили дискусію, в тому числі, поділилися як вони використовують програму для рахування кроків, більш детально: https://forum.finance.ua/topic209265.html?start=7200
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