Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:09

Банковская ячейка

Форумчанин osya1964 заинтересовался банковскими ячейками с хорошой безопасностью
хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.


Уважаемый IMPRINTER уточнил:
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.


Активный форумчанин clientage посоветовал:
Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4378347#p4378347
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:30

Monobank планирует предложить клиентам депозит "Спортивный"

О новом депозитном предложении "Спортивный" от проекта Monobank, по которому можно будет получить 21% годовых в гривне, сегодня сообщил форумчанин isen:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4379355#p4379355

Но для получения такого высокого процента необходимо будет выполнить определенные условия, обсуждение которых читайте на ветке форума:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4379375#p4379375

Добавлено 06.06:
Запуск депозита "Спортивный" по сообщению форумчанина Sergion планируется в конце месяца:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4381169#p4381169
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:24

Apple Pay

Нагадаємо, що в Україні розпочав роботу Apple Pay.

Кого це стосується?
Що це означає?
Де можна розплатитися своїм iPhone?

На всі ці питання можна отримати відповідь тут - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4377978#p4377978

Наш активний форумчанин greenozon уточнив про Кешбек для iPhone:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4380344#p4380344
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:55

Лайфхак від наших користувачів

kalinavalera1 запитав:
Есть ограничения на получение посылок из иностранных интернет магазинов

Користувач Alex_ki підказав:
Ограничения нет. Есть налог на покупку свыше 150 евро. Все, что меньше -без налога

Vuch аргументовано додав:
Вам нужно учитывать две вещи: чтобы посылка не была стоимостью больше €150 (иначе заплатите примерно 35% от разницы между стоимостью посылки и €150) и чтобы в один день от одного отправителя одному получателю не приходило несколько посылок общей стоимостью выше €150.
Отправляйте посылки с трекингом, если видите, что первая попала на таможню — отправляйте вторую, вторая на таможне — отправляйте третью и т. д.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4381065#p4381065
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:25

Новая депозитная акция от Укрэсимбанка

Об акции «Выбирайте свою жемчужину депозитов!», которую в летние месяцы своим клиентам предлагает Урэксимбанк, а также возможности получить до 15% годовых в гос.банке, вчера первой сообщила форумчанка vollena71:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4380256#p4380256
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:23

Форумчанин inspired1111 спросил совета:
Иностранный гражданин делал платёж за обучение в Привате. сказали, чтоб идентифицировать его как плательщика, нужно подтверждение от клиента Привата. Студент назвал телефон гражданина Украины - клиента Привата. Банк к своему клиенту никак не обращался, а операционист просто сделала платёж не и от имени иностранного студента, а от имени клиента Привата. Студент в кассе не проверил квитанцию, от чьего имени банк сделал платёж. В университете сказали, что платёж пришёл, но его принять не могут, потому что он сделан не от имени студента. Сказали, разбираться с банком. В Привате предложили вернуть деньги на карту клиента, от имени которого сделали платёж. Но клиент принимать платёж не хочет, так как он его не делал. Как тут правильно поступить,


Очень уважаемые форумчане дали дельный совет:
IMPRINTER
пусть студент попугает банк, что подаст на них за мошенничество - может те сразу найдут иной вариант - это ж они ему подсказали такой вариант

В 90% за студентов платят их родители, т.е. не сами студенты.
никаких вопросов относительно налогообложения в данной ситуации возникнуть не может от слова вообще.


500
Студенту надо срочно, пока не закончился срок хранения записей с камер, катать телегу руководству с требованием сохранить записи до выяснения и аннулировать платеж с типа "реституцией" + копию телеги в НБУ с заявой о нарушении кассовой дисциплины + заяву в полицию.
Еще можно СМИ подключить.


https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=1440
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:19

Знавці Туреччини, підкажіть

Форумчанин chipmunk запитав:
Чим вигідніше платити, якщо нал - то що краще везти і чи слід міняти на їх ліри?


Stringer відразу надав таку інформацію:
любой долларовой картой, или кредиткой аллы с рассрочкой, наличный обмен будет менее выгодный - доллар будет выгодней, чем евро однозначно


Ruslan2453 також порадив:
выгодней всего наличной лирой,можно поменять немного в аэропорту,в Стамбуле например очень много "обменок" и курс там меняется каждую минуту в зависимости от курса доллара к лире на форексе. Можно совсем немного поменять здесь,у нас есть турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры и курс относительно неплохой.


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4384470#p4384470
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:16

Оплата коммунальных платежей

v57 спросил:
а шо с сайтом мега-билинг или как там он переназвался?
удобно было платить и показатели вносить и за свет и за гор.воду


Imp_666 ответил:

Личный кабинет электроэнергии переехал на сайт:
https://erc.work
Правда, сейчас он не работает:
https://dtek-kem.com.ua/news/639


Bosstone добавил что:
в приложении ДТЕК КЕМ предлагают платить через пейхаб от пумбы
https://payhub.com.ua/#/payment/dtek-ky ... tromerezhi


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4385766#p4385766
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:45

Відгуки форумчан про Депозит «Спортивний»

Надзвичайно багато цікавої інформації та відгуків про депозит «Спортивний» від банку Monobank обговорюється на форумі.

А саме greenozon висловив свою думку щодо даної акції:
тема - абсолютно нова - свіжа- спортивна - прибуткова!
- як виявилось не так то і легко обманути крокомір


mephala заперечив:
не согласен. условия слишком жесткие. ежедневная обязаловка это уже не здоровье если она заставляет идти ходить и в снег и в дождь и в ураган.


yama висловив труднощі:
по спортивному нужно ждать реальных тестеров, я думал пробежку = бег будут считать , а оказывается это спорный вопрос ....

Інші форумчани продовжили дискусію, в тому числі, поділилися як вони використовують програму для рахування кроків, більш детально:

https://forum.finance.ua/topic209265.html?start=7200
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