Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Иностранный гражданин делал платёж за обучение в Привате. сказали, чтоб идентифицировать его как плательщика, нужно подтверждение от клиента Привата. Студент назвал телефон гражданина Украины - клиента Привата. Банк к своему клиенту никак не обращался, а операционист просто сделала платёж не и от имени иностранного студента, а от имени клиента Привата. Студент в кассе не проверил квитанцию, от чьего имени банк сделал платёж. В университете сказали, что платёж пришёл, но его принять не могут, потому что он сделан не от имени студента. Сказали, разбираться с банком. В Привате предложили вернуть деньги на карту клиента, от имени которого сделали платёж. Но клиент принимать платёж не хочет, так как он его не делал. Как тут правильно поступить,