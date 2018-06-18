Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:16

Нічим платити по кредиту. Що робити?

Як не втратити майно і виплачувати борг на своїх умовах.
Висновки та рекомендації.Якщо знати, як себе вести і захищати свої права, всіх цих неприємностей можна уникнути.

Пропонуємо детально до обговорення:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4389299#p4389299
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