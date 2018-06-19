Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 19 чер, 2018 07:16
Як не втратити майно і виплачувати борг на своїх умовах.
Висновки та рекомендації.Якщо знати, як себе вести і захищати свої права, всіх цих неприємностей можна уникнути.
Пропонуємо детально до обговорення: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4389299#p4389299
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:07
kreuz
поцікавився:
А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?
Форумчани надали таку інформацію.
Для прикладу vollena71
порадила
«Укрэксимбанк» Депозит «Оптимальный / 7 дней»
А Вкладчик1234
https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=1620
В монобанке 10% на остаток по карте. Удобный и бесплатный вход-выход.
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