Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:16

Нічим платити по кредиту. Що робити?

Як не втратити майно і виплачувати борг на своїх умовах.
Висновки та рекомендації.Якщо знати, як себе вести і захищати свої права, всіх цих неприємностей можна уникнути.

Пропонуємо детально до обговорення:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4389299#p4389299
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:07

Вклади на короткий термін

kreuz поцікавився:
А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?

Форумчани надали таку інформацію.
Для прикладу vollena71 порадила
«Укрэксимбанк» Депозит «Оптимальный / 7 дней»

А Вкладчик1234
В монобанке 10% на остаток по карте. Удобный и бесплатный вход-выход.


https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=1620
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:01

Акція від А-Банку

Про нову акцію від А-Банку перший повідомив активний користувач greenozon

Нова акція від А-Банку http://prntscr.com/jx3g1c
Акция TAX-BONUS!


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4390582#p4390582
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:33

Конкурс "Кращий прогноз курсу"

Шановні читачі форуму та порталу finance.ua!
Стартує цікавий конкурс від наших поважних форумчан!
Прогнозую, конкурс буде амбітним та що інтригує.
Хто хоче випробувати свою фортуну - Вам до нас )

Усі деталі тут: Конкурс "Кращий прогноз курсу" разом з Чаєм і Фейслесом.


З пов.Ірина
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:36

Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Як встановити і скільки можна заробляти.
Що таке «зелений» тариф.
Економічний ефект.
Статистика.
Окупність СЕС.
Рекомендації.
Пропонуємо детально до обговорення:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4393701#p4393701
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:25

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Faceless нагадав форумчанам, які обслуговуються в Таскомбанку,
що сьогодні потрібно виплатити кешбек

Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит.Сгорят баллы сегодня примерно в 21


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4395815#p4395815
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:20

Фінмоніторинг фізосіб у банках

Про свій неприємний випадок фінмоніторингу в
Укрексiмбанку розповів наш активний форумчанин
Искатель:
Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399099#p4399099
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399191#p4399191
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  #<1 ... 40414243
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