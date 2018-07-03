Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 19 чер, 2018 07:16
Як не втратити майно і виплачувати борг на своїх умовах.
Висновки та рекомендації.Якщо знати, як себе вести і захищати свої права, всіх цих неприємностей можна уникнути.
Пропонуємо детально до обговорення: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4389299#p4389299
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:07
kreuz
поцікавився:
А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?
Форумчани надали таку інформацію.
Для прикладу vollena71
порадила
«Укрэксимбанк» Депозит «Оптимальный / 7 дней»
А Вкладчик1234
https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=1620
В монобанке 10% на остаток по карте. Удобный и бесплатный вход-выход.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:01
Про нову акцію від А-Банку перший повідомив активний користувач greenozonhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4390582#p4390582
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:33
Шановні читачі форуму та порталу finance.ua!
Стартує цікавий конкурс від наших поважних форумчан!
Прогнозую, конкурс буде амбітним та що інтригує.
Хто хоче випробувати свою фортуну - Вам до нас )
Усі деталі тут: Конкурс "Кращий прогноз курсу" разом з Чаєм і Фейслесом.
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:36
Як встановити і скільки можна заробляти.
Що таке «зелений» тариф.
Економічний ефект.
Статистика.
Окупність СЕС.
Рекомендації.
Пропонуємо детально до обговорення: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4393701#p4393701
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:25
Faceless
нагадав форумчанам, які обслуговуються в Таскомбанку,
що сьогодні потрібно виплатити кешбек
Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит.Сгорят баллы сегодня примерно в 21
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4395815#p4395815
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:20
Про свій неприємний випадок фінмоніторингу в
Укрексiмбанку розповів наш активний форумчанин Искатель
:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399099#p4399099https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399191#p4399191
Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:22
Дуже важливу інформацію надав наш досвідчений форумчанин deneg net
щодо нарахування кешбеку в ТАСКОМБАНКу:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4400468#p4400468
Есть одна особенность начисления кешбека.
Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами.
Если у вас на карте появились собственные средства, то пока не произойдёт фактического списания со счёта этих средств, кешбека не будет.И пока не произойдёт фактического списания они будут учитываться при расчётах за покупки, как собственные средства.
Будьте внимательны
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