Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:16

Нічим платити по кредиту. Що робити?

Як не втратити майно і виплачувати борг на своїх умовах.
Висновки та рекомендації.Якщо знати, як себе вести і захищати свої права, всіх цих неприємностей можна уникнути.

Пропонуємо детально до обговорення:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4389299#p4389299
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:07

Вклади на короткий термін

kreuz поцікавився:
А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?

Форумчани надали таку інформацію.
Для прикладу vollena71 порадила
«Укрэксимбанк» Депозит «Оптимальный / 7 дней»

А Вкладчик1234
В монобанке 10% на остаток по карте. Удобный и бесплатный вход-выход.


https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=1620
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:01

Акція від А-Банку

Про нову акцію від А-Банку перший повідомив активний користувач greenozon

Нова акція від А-Банку http://prntscr.com/jx3g1c
Акция TAX-BONUS!


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4390582#p4390582
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:33

Конкурс "Кращий прогноз курсу"

Шановні читачі форуму та порталу finance.ua!
Стартує цікавий конкурс від наших поважних форумчан!
Прогнозую, конкурс буде амбітним та що інтригує.
Хто хоче випробувати свою фортуну - Вам до нас )

Усі деталі тут: Конкурс "Кращий прогноз курсу" разом з Чаєм і Фейслесом.


З пов.Ірина
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:36

Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Як встановити і скільки можна заробляти.
Що таке «зелений» тариф.
Економічний ефект.
Статистика.
Окупність СЕС.
Рекомендації.
Пропонуємо детально до обговорення:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4393701#p4393701
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:25

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Faceless нагадав форумчанам, які обслуговуються в Таскомбанку,
що сьогодні потрібно виплатити кешбек

Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит.Сгорят баллы сегодня примерно в 21


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4395815#p4395815
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:20

Фінмоніторинг фізосіб у банках

Про свій неприємний випадок фінмоніторингу в
Укрексiмбанку розповів наш активний форумчанин
Искатель:
Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399099#p4399099
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399191#p4399191
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:22

ТАСКОМБАНК

Дуже важливу інформацію надав наш досвідчений форумчанин deneg net щодо нарахування кешбеку в ТАСКОМБАНКу:

Есть одна особенность начисления кешбека.
Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами.
Если у вас на карте появились собственные средства, то пока не произойдёт фактического списания со счёта этих средств, кешбека не будет.И пока не произойдёт фактического списания они будут учитываться при расчётах за покупки, как собственные средства.
Будьте внимательны


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4400468#p4400468
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