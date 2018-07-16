Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:48

Finance.ua: Розстрочка від Приватбанку

Як користуватися оплатою частинами.
Поради як зробити розстрочку вигідною.
Як не попастися на складнощах обліку.

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4407807#p4407807
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:50

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Уважаемый Искатель заинтересовался вопросами по кредитной карте «Большая пятерка», а именно:
можно бесплатно гасить P2P переводом через приложение Tas2U?

где взять реквизиты для пополнения через СЭП


Faceless и другие активные форумчане подсказали, что до сих пор можно гасить P2P переводом через приложение Tas2U.
А также реквизиты для пополнения через СЭП:
пока еще 2625, вроде еще не мигрировали. А так - да, можно, все по этим реквизитам

и -VICTOR- добавил:
старые счета пока 2625...но новые все открываются 2620


https://forum.finance.ua/topic14570.html?start=18330
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