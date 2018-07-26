Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:48

Finance.ua: Розстрочка від Приватбанку

Як користуватися оплатою частинами.
Поради як зробити розстрочку вигідною.
Як не попастися на складнощах обліку.

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4407807#p4407807
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:50

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Уважаемый Искатель заинтересовался вопросами по кредитной карте «Большая пятерка», а именно:
можно бесплатно гасить P2P переводом через приложение Tas2U?

где взять реквизиты для пополнения через СЭП


Faceless и другие активные форумчане подсказали, что до сих пор можно гасить P2P переводом через приложение Tas2U.
А также реквизиты для пополнения через СЭП:
пока еще 2625, вроде еще не мигрировали. А так - да, можно, все по этим реквизитам

и -VICTOR- добавил:
старые счета пока 2625...но новые все открываются 2620


https://forum.finance.ua/topic14570.html?start=18330
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:27

Finance.ua: Заощадити на здоров'ї

Як оформити податкову знижку на лікування?
Як це працює?
Як розраховується податкова знижка?
Кому передбачена знижка?
Як оформити?

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4410668#p4410668
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:31

Приватбанк

tarask заинтересовался:
сколько в реальности идёт внешний платеж созданный в приват 24.Перевод на свой счет в другом банке


Кассандра дала ответ :
платёж сейчас уходит на другой день, т.е. если отправите сегодня - завтра, ну т.е. в понедельник, дойдёт


tarask предположил, что
Перевод со счёта юрлица дошел в течении нескольких часов, поэтому заинтересовался почему платеж со счета физ. лица ещё не дошел.
Вероятно таким образом банк стимулирует прямые переводы с карты на карту, которые естественно дороже.


https://forum.finance.ua/topic74.html?start=76930
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:42

PayHub

Про сервіс PayHub поділився своїми відгуками форумчанин candidat:

Чуть ли не каждый третий платёж заканчивается проблемами. Что интересно, каждый раз пишет, что платёж не прошёл, но денежки при этом исправно с карты списывает.Не плохо пристроились: услугу не предоставили, а деньги не забыли взять


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4412146#p4412146
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:43

А-Банк начал предлагать клиентам заманчивый кэшбек

О появлении в А-Банке нового акционного предложения по кэшбеку (до 20%) сегодня первым сообщил форумчанин guntherhouse777:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4413333#p4413333

Подробнее:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4413350#p4413350

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4413356#p4413356

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4413485#p4413485
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:33

Покупка білетів

WachtAmRhein поцікавився покупкою білетів кредитною карткою «МАКСИМУМ» від Альфа-Банку:
максимкой покупать, какой процент возврата?


Колеги з радістю надали таку інформацію:
antey718 уточнив, що
Да если ваша максимка была открыта после 15.09.2016, возврат 10% - налоги.
та порекомендував:
При стоимости билета около 100-200 более выгодно будет купить через tickets.ua, там скидка 50 грн при оплате через Visa checkout.



https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4414826#p4414826
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:08

Альфа-Банк

Q23 поцікавився:
Как перевести деньги на другую карту Альфа банка без комиссии ? Только по реквизитам счёта?

Шановний IMPRINTER та інші активні форумчани надали таку інформацію:
по номеру карты тоже - зайдет мгновенно

комісія буде якщо карта-донор це кредитка

с дебетки на кредитку тоже без комиссии


https://forum.finance.ua/topic458.html?start=58500
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