Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Як користуватися оплатою частинами.
Поради як зробити розстрочку вигідною.
Як не попастися на складнощах обліку.
Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4407807#p4407807
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Додано: Пон 16 лип, 2018 10:48
Finance.ua: Розстрочка від Приватбанку
Як користуватися оплатою частинами.
Поради як зробити розстрочку вигідною.
Як не попастися на складнощах обліку.
Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4407807#p4407807
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:50
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Уважаемый Искатель заинтересовался вопросами по кредитной карте «Большая пятерка», а именно:
Faceless и другие активные форумчане подсказали, что до сих пор можно гасить P2P переводом через приложение Tas2U.
А также реквизиты для пополнения через СЭП:
и -VICTOR- добавил:
https://forum.finance.ua/topic14570.html?start=18330
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:27
Finance.ua: Заощадити на здоров'ї
Як оформити податкову знижку на лікування?
Як це працює?
Як розраховується податкова знижка?
Кому передбачена знижка?
Як оформити?
Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4410668#p4410668
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:31
Приватбанк
tarask заинтересовался:
Кассандра дала ответ :
tarask предположил, что
https://forum.finance.ua/topic74.html?start=76930
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:42
PayHub
Про сервіс PayHub поділився своїми відгуками форумчанин candidat:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4412146#p4412146
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:43
А-Банк начал предлагать клиентам заманчивый кэшбек
О появлении в А-Банке нового акционного предложения по кэшбеку (до 20%) сегодня первым сообщил форумчанин guntherhouse777:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4413333#p4413333
Подробнее:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4413350#p4413350
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4413356#p4413356
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4413485#p4413485
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:33
Покупка білетів
WachtAmRhein поцікавився покупкою білетів кредитною карткою «МАКСИМУМ» від Альфа-Банку:
Колеги з радістю надали таку інформацію:
antey718 уточнив, що
та порекомендував:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4414826#p4414826
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:08
Альфа-Банк
Q23 поцікавився:
Шановний IMPRINTER та інші активні форумчани надали таку інформацію:
https://forum.finance.ua/topic458.html?start=58500
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:22
Инвестиции на рынках США. ETF.
Ukrainian спросил у своих колег:
На что очень компетентен форумчанин ответил St/2:
и активный пользователь greenozon добавил:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4418022#p4418022
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:24
ОВГЗ тарифы в банках
Уважаемый zzzzzz поделился очень интересной информацией про тарифы в банках по ОВГЗ :
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4418969#p4418969
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