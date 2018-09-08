Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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НБУ продовжує осучаснювати гроші України. Нещодавно презентована оновлена купюра в 20 гривень з Іваном Франком. В інших країнах на купюрах також часто зображують видатних особистостей. Чи зможете вгадати країну і діячів, які красуються на грошових знаках різних держав світу?
Если так, посоветую Прокредит. Там есть абонка 165 грн в месяц, зато все типичные операции, включая снятие в любых банкоматах, бесплатны. Студентке будет удобно - на надо будет ни о чем думать.
Vorlon
в Конкорде всё это бесплатно. Да ещё и плюшки дают за использование карты дают
Faceless
Так вроде обычно для стипендии ВУЗ сам откроет проект в банке, и такая карта всегда бесплатна для студента. При том это как правило карточки мастеркард дебит, и по ним по всем бесплатное снятие в любых банкоматах.
Розстрочка в «Альфі» працює. Як відмовитися від страховок. Навіщо стежити за розрахунковою датою. Як поповнювати картку Альфа-банку. На що дивитися в інтернет-банкінгу «Альфи» Як сплачувати борг вчасно. Чим хороша та погана розстрочка від «Альфи»?
У форумі візьмуть участь: представники законодавчих і регуляторних органів, асоціацій банків і фінансових компаній, керівники департаментів казначейств, валютного контролю та операцій, фінансового моніторингу, юристи банків, представники мікрофінансових компаній і незалежні фінансові експерти та аналітики.