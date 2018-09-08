Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 43444546>
Повідомлення Додано: П'ят 03 сер, 2018 14:21

Про кого розповідають купюри (тест)

Finance.ua вирішив перевірити ваші знання та ерудицію.

НБУ продовжує осучаснювати гроші України. Нещодавно презентована оновлена купюра в 20 гривень з Іваном Франком. В інших країнах на купюрах також часто зображують видатних особистостей. Чи зможете вгадати країну і діячів, які красуються на грошових знаках різних держав світу?

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4424327#p4424327
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Повідомлення Додано: Пон 06 сер, 2018 17:59

Карта для студента

Уважаемый vovan_prm заинтересовался вопросом:
Посоветуйте удобную для студента карту.


На что колеги ответили:
Сибарит
Если так, посоветую Прокредит. Там есть абонка 165 грн в месяц, зато все типичные операции, включая снятие в любых банкоматах, бесплатны. Студентке будет удобно - на надо будет ни о чем думать.


Vorlon
в Конкорде всё это бесплатно. Да ещё и плюшки дают за использование карты дают


Faceless
Так вроде обычно для стипендии ВУЗ сам откроет проект в банке, и такая карта всегда бесплатна для студента. При том это как правило карточки мастеркард дебит, и по ним по всем бесплатное снятие в любых банкоматах.


https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=1870
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Повідомлення Додано: Вів 07 сер, 2018 18:29

Найкращі та найгірші банки в Україні. Народний рейтинг

З 7 серпня наші колеги з порталу «Мінфін» запустили "Народний рейтинг банків".

Що за рейтинг?
Навіщо мені залишати відгук?
Чим мені допоможуть?

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4424729#p4424729
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Повідомлення Додано: Вів 14 сер, 2018 09:18

Monobank

Об появлении новой версии — «Котопес» от Monobank,
сообщил первым формчанин casper12:

Сегодня вечером, наконец, выливаем новую бету для Android (iOS на днях) с моим любимым Спортивным депозитом. Очень нужны ваши отзывы.
Новая версия — «Котопес».
ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ!


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4429267#p4429267
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 11:13

Finance.ua: Як взяти безкоштовний кредит в Альфа-банку

Розстрочка в «Альфі» працює.
Як відмовитися від страховок.
Навіщо стежити за розрахунковою датою.
Як поповнювати картку Альфа-банку.
На що дивитися в інтернет-банкінгу «Альфи»
Як сплачувати борг вчасно.
Чим хороша та погана розстрочка від «Альфи»?



Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/topic218132.html
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Повідомлення Додано: Пон 20 сер, 2018 16:41

Програма ДМС для физлиц

Пользователь zinchenko_darya заинтересовалась страховкою ДМС для физлиц.
Уважаемый Faceless поделился, что лучше:
Обычно самые лучшие условия по ДМС для сотрудников крупных компаний, которые предоставляют медстраховку в рамках соцпакета.
Для физлиц "с улицы" у них может вообще не быть предложений.

Уточним, что программы ДМС не являются стандартными — они разрабатываются индивидуально и могут формироваться как конструктор в зависимости от Ваших потребностей.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4433341#p4433341
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Повідомлення Додано: Сер 22 сер, 2018 13:32

Роздаємо до 5 тис. гривень до депозиту Monobank

Портал Finance.ua спільно з Monobank – першим в Україні банком без відділень, розігрують гроші за депозити.

Можна виграти від 1 до 5 тисяч гривень:
Головний приз — 5000 гривень;
2-8 місце — 1000 гривень.

Більш детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4435523#p4435523
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Повідомлення Додано: Пон 27 сер, 2018 11:27

Обзор новостей о депозитах

Предлагаем интересный и информативный обзор о депозитах от нашего эксперта Financial Expert

Более подробно:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4437901#p4437901
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 18:37

Мегабанк

Про підвищення відсоткової ставки за депозитом в Мегабанку повідомила першою активна форумчанка lubopytnaya:

Доллар 5% на 12 месяцев, с пополнением.
Плюс еще программа лояльности.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4440014#p4440014
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Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 14:17

В Україні відбудеться перший валютний форум

У форумі візьмуть участь: представники законодавчих і регуляторних органів, асоціацій банків і фінансових компаній, керівники департаментів казначейств, валютного контролю та операцій, фінансового моніторингу, юристи банків, представники мікрофінансових компаній і незалежні фінансові експерти та аналітики.

Детальніше ознайомитися з програмою заходу та зареєструватися можна на сайті:
http://sp.treeum.net/ukrainian-currency-forum-2018

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4441890#p4441890
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