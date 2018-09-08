Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 04 вер, 2018 09:57
Щоб своєчасно і без переплат погасити кредит в Альфа-Банку або борг по кредитній картці, потрібно враховувати особливості роботи банку: регламент, способи оплати, швидкість зарахування платежів і комісії.
Пропонуємо детально до обговорення:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4444613#p4444613
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