Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

26 вересня 2018 року
у Києві відбудеться Перший український валютний форум, на якому експерти обговорять питання валютної лібералізації в нашій країні.
У межах одного дня на одному майданчику зберуться представники різних фінансових структур, регулятора і законодавчих органів влади, а також авторитетні незалежні фінансові експерти.
Формат форуму передбачає відкриті дискусії учасників з експертами. Такий формат дозволить знайти оптимальні рішення й унікальні можливості для розвитку бізнесу.Більш детально: https://news.finance.ua/ua/news/-/434253/lyshe-2-tyzhni-do-pershogo-ukrayinskogo-valyutnogo-forumu