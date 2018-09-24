Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:57

Як погасити кредит в Альфа Банку

Щоб своєчасно і без переплат погасити кредит в Альфа-Банку або борг по кредитній картці, потрібно враховувати особливості роботи банку: регламент, способи оплати, швидкість зарахування платежів і комісії.

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4444613#p4444613
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 11:06

Обзор новинок в мире наличного кредитования

Очень интересный и полезный обзор от нашего експерта Financial Expert в мире новинок кредитования!

Более подробно:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4449164#p4449164
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 11:17

Действия родственников в случае смерти клиента банка

Наш самый активный форумчанин IMPRINTER заинтересовался вопросом:

У кого был опыт принятия в наследство наличных денег? Как это оформляется?


LuckyG ответил:
Первым делом со справкой о смерти на руках в каждый банк, где есть счета с запросом о состоянии счетов


Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4449504#p4449504
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 12:02

Лише 2 тижні до Першого українського валютного форуму

26 вересня 2018 року у Києві відбудеться Перший український валютний форум, на якому експерти обговорять питання валютної лібералізації в нашій країні.

У межах одного дня на одному майданчику зберуться представники різних фінансових структур, регулятора і законодавчих органів влади, а також авторитетні незалежні фінансові експерти.

Формат форуму передбачає відкриті дискусії учасників з експертами. Такий формат дозволить знайти оптимальні рішення й унікальні можливості для розвитку бізнесу.

Більш детально:

https://news.finance.ua/ua/news/-/434253/lyshe-2-tyzhni-do-pershogo-ukrayinskogo-valyutnogo-forumu
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 13:19

Банкомат Приватбанку

Форумчанин Goodman потрапив у неприємну ситуацію:
Накапало на КДВ немного денег и вот "срочно" захотелось их снят. Снял 3000 грн, вторая попытка доснять остаток - отказ. Можно только снять 300 грн. Кто знает, что это за б1да?

Шановний greenozon прокоментував свою позицію щодо даної "біди":
логіку банкоматів ПБ не зрозуміти...
в одному можна спокійно 20К зняти за раз, а в іншому вискакує надпис - (пишу по памяті) - "Банкомат не призначений для зняття великих сум, максимум - 1000 грн"

Активнийфорумчанин M-Audio висловив і свою думку:
На самом деле, это в банкомате осталось мало денег, и он ограничивает выдачу.
В соседнем банкомате можно снять ещё, если не упретесь в лимиты уже по карте.


https://forum.finance.ua/topic74.html?start=77580
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:41

Як економити на їжі

У більшості українців на продукти йде чимала частина сімейного доходу. До того ж, людям, які працюють поза домом, щодня доводиться витрачатися на готові обіди. Як одну, так і іншу статтю витрат при бажанні можна оптимізувати. Витрати на їжу можна знизити на десятки тисяч гривень на рік. Достатньо дотримуватися декількох правил.

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/topic219302.html
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:47

Цікаві новини та зміни по кредитах готівкою

Надзвичайно цікава та інформативна аналітика по кредитах готівкою від нашого експерта Financial Expert:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4459674#p4459674
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:01

Лише 2 дні до Першого українського валютного форуму

Шановні колеги!
Нагадуємо - залишилися лише 2 дні до Першого українського валютного форуму!
26 вересня, середа з 09.00 – 19.00 Деталі

З пов.Ірина
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