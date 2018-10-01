Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Модератор написав:Форумчанин Goodman потрапив у неприємну ситуацію:Накапало на КДВ немного денег и вот "срочно" захотелось их снят. Снял 3000 грн, вторая попытка доснять остаток - отказ. Можно только снять 300 грн. Кто знает, что это за б1да?
Шановний greenozon прокоментував свою позицію щодо даної "біди":логіку банкоматів ПБ не зрозуміти...
в одному можна спокійно 20К зняти за раз, а в іншому вискакує надпис - (пишу по памяті) - "Банкомат не призначений для зняття великих сум, максимум - 1000 грн"
Активнийфорумчанин M-Audio висловив і свою думку:На самом деле, это в банкомате осталось мало денег, и он ограничивает выдачу.
В соседнем банкомате можно снять ещё, если не упретесь в лимиты уже по карте.
https://forum.finance.ua/topic74.html?start=77580
Сталкивался с подобной проблемой несколько лет назад, снимая незначительную сумму мелкими купюрами. Поинтересовался у руководства профильного департамента банка возможными причинами проблемы. Пояснение было неожиданным: со лов банковских работников, банкоматы были "настроены" на лимит выдачи купюр, а не суммы. Не уверен, что подобная настойка сохранилась, но эпизод запомнился.
US