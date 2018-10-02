Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:16

  Модератор написав:Форумчанин Goodman потрапив у неприємну ситуацію:
Накапало на КДВ немного денег и вот "срочно" захотелось их снят. Снял 3000 грн, вторая попытка доснять остаток - отказ. Можно только снять 300 грн. Кто знает, что это за б1да?

Шановний greenozon прокоментував свою позицію щодо даної "біди":
логіку банкоматів ПБ не зрозуміти...
в одному можна спокійно 20К зняти за раз, а в іншому вискакує надпис - (пишу по памяті) - "Банкомат не призначений для зняття великих сум, максимум - 1000 грн"

Активнийфорумчанин M-Audio висловив і свою думку:
На самом деле, это в банкомате осталось мало денег, и он ограничивает выдачу.
В соседнем банкомате можно снять ещё, если не упретесь в лимиты уже по карте.


https://forum.finance.ua/topic74.html?start=77580


Сталкивался с подобной проблемой несколько лет назад, снимая незначительную сумму мелкими купюрами. Поинтересовался у руководства профильного департамента банка возможными причинами проблемы. Пояснение было неожиданным: со лов банковских работников, банкоматы были "настроены" на лимит выдачи купюр, а не суммы. Не уверен, что подобная настойка сохранилась, но эпизод запомнился.

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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:21

Як заощадити на комуналці

Побутова аналітика: чи вигідні лічильники на воду, бойлер і енергозберігаючі лампочки
Що в підсумку?Висновки

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/topic217714.html
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:11

Як заощадити на ремонті

Finance.ua розбирався в тому, як заощадити на ремонті десятки тисяч гривень

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4465421#p4465421
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