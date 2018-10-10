Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 01 жов, 2018 17:16
Сталкивался с подобной проблемой несколько лет назад, снимая незначительную сумму мелкими купюрами. Поинтересовался у руководства профильного департамента банка возможными причинами проблемы. Пояснение было неожиданным: со лов банковских работников, банкоматы были "настроены" на лимит выдачи купюр, а не суммы. Не уверен, что подобная настойка сохранилась, но эпизод запомнился.
Модератор написав:
Форумчанин Goodman
потрапив у неприємну ситуацію:
Накапало на КДВ немного денег и вот "срочно" захотелось их снят. Снял 3000 грн, вторая попытка доснять остаток - отказ. Можно только снять 300 грн. Кто знает, что это за б1да?
Шановний greenozon
прокоментував свою позицію щодо даної "біди":
логіку банкоматів ПБ не зрозуміти...
в одному можна спокійно 20К зняти за раз, а в іншому вискакує надпис - (пишу по памяті) - "Банкомат не призначений для зняття великих сум, максимум - 1000 грн"
Активнийфорумчанин M-Audio
висловив і свою думку:
https://forum.finance.ua/topic74.html?start=77580
На самом деле, это в банкомате осталось мало денег, и он ограничивает выдачу.
В соседнем банкомате можно снять ещё, если не упретесь в лимиты уже по карте.
US
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Додано: Пон 01 жов, 2018 20:21
Побутова аналітика: чи вигідні лічильники на воду, бойлер і енергозберігаючі лампочки
Що в підсумку?Висновки
Пропонуємо детально до обговорення:https://forum.finance.ua/topic217714.html
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Додано: Вів 02 жов, 2018 15:11
Finance.ua розбирався в тому, як заощадити на ремонті десятки тисяч гривень
Пропонуємо детально до обговорення:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4465421#p4465421
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Додано: Сер 03 жов, 2018 17:43
Еженедельный обзор новостей и изменений по кредитным картам от нашего експерта Financial Expert
Более подробно: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4466116#p4466116
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:38
Найпростіший спосіб заощадити на паливі
Що більше витрачаєш, то більші бонуси. З цього погляду високі ціни на паливо - не таке вже й зло. До того ж українські банки полюбляють заохочувати тих, хто часто витрачає гроші в мережах АЗС.
Пропонуємо детально до обговорення:Кредитні картки для водіїв
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:43
Користувач Gippo
здивувався такому випадку:
Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в Ощадбанк
Шановний Ой+
пояснив:
Iona
До речі банки дійсно моніторять не/малоактивні пенсійні картки.
інформативно додав:
Sanio
Все намного хуже
Відповідно до статті 49 Закону, підставою для припинення виплати пенсії є:
неотримання пенсіонером призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
конструктивно доповнив інформацію:
Если пенсию не снимать более 6 месяцев, то Приват вынужден сообщить об этом Пенсионный фонд, который по умолчание переведет пенсию в Ощад. Есть такие особенности в договоре сотрудничества между банком и Пенсионным фондом.
Детальніше:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4471730#p4471730
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Ірина_
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