Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:16

  Модератор написав:Форумчанин Goodman потрапив у неприємну ситуацію:
Накапало на КДВ немного денег и вот "срочно" захотелось их снят. Снял 3000 грн, вторая попытка доснять остаток - отказ. Можно только снять 300 грн. Кто знает, что это за б1да?

Шановний greenozon прокоментував свою позицію щодо даної "біди":
логіку банкоматів ПБ не зрозуміти...
в одному можна спокійно 20К зняти за раз, а в іншому вискакує надпис - (пишу по памяті) - "Банкомат не призначений для зняття великих сум, максимум - 1000 грн"

Активнийфорумчанин M-Audio висловив і свою думку:
На самом деле, это в банкомате осталось мало денег, и он ограничивает выдачу.
В соседнем банкомате можно снять ещё, если не упретесь в лимиты уже по карте.


https://forum.finance.ua/topic74.html?start=77580


Сталкивался с подобной проблемой несколько лет назад, снимая незначительную сумму мелкими купюрами. Поинтересовался у руководства профильного департамента банка возможными причинами проблемы. Пояснение было неожиданным: со лов банковских работников, банкоматы были "настроены" на лимит выдачи купюр, а не суммы. Не уверен, что подобная настойка сохранилась, но эпизод запомнился.

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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:21

Як заощадити на комуналці

Побутова аналітика: чи вигідні лічильники на воду, бойлер і енергозберігаючі лампочки
Що в підсумку?Висновки

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/topic217714.html
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:11

Як заощадити на ремонті

Finance.ua розбирався в тому, як заощадити на ремонті десятки тисяч гривень

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4465421#p4465421
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:43

Изменения по кредитным картам

Еженедельный обзор новостей и изменений по кредитным картам от нашего експерта Financial Expert

Более подробно:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4466116#p4466116
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:38

Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

Найпростіший спосіб заощадити на паливі
Що більше витрачаєш, то більші бонуси. З цього погляду високі ціни на паливо - не таке вже й зло. До того ж українські банки полюбляють заохочувати тих, хто часто витрачає гроші в мережах АЗС.

Пропонуємо детально до обговорення:
Кредитні картки для водіїв
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:43

Приватбанк

Користувач Gippo здивувався такому випадку:
Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в Ощадбанк


Шановний Ой+ пояснив:
До речі банки дійсно моніторять не/малоактивні пенсійні картки.


Iona інформативно додав:
Все намного хуже
Відповідно до статті 49 Закону, підставою для припинення виплати пенсії є:
неотримання пенсіонером призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;


Sanio конструктивно доповнив інформацію:
Если пенсию не снимать более 6 месяцев, то Приват вынужден сообщить об этом Пенсионный фонд, который по умолчание переведет пенсию в Ощад. Есть такие особенности в договоре сотрудничества между банком и Пенсионным фондом.


Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4471730#p4471730
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:33

RwS bank

Користувачі clk та Квесторе_поверніться поцікавилися:
P2P/Sendmoney работает с ПРОСТІРом?


Наша активна форумчанка, справжній Експерт lubopytnaya уточнила:
Нет. Простір в интернете вообще не работает. Эту карту можно использовать только для физических расчетов в торговой сети, для снятия наличных в банкоматах партнеров и снятия наличных в кассе банка.На сайте НБУ пишут, что уже даже сделали виртуальную карту Простір для расчетов в интернете, но только на украинских сайтах.


Детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4475731#p4475731
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:35

Як економити на подорожах і розвагах

Проводити вільний час цікаво і з користю коштує грошей. Розваги і подорожі обходяться недешево. Але при правильному плануванні витрати й на те, й на інше можна знизити мало не наполовину, відвідуючи при цьому улюблені місця і заходи. Finance.ua розбирався, як це зробити.

Подорожі
Кіно і виставки
Музеї
Екскурсії
Кешбек

Пропонуємо детально до обговорення:

https://forum.finance.ua/topic220091.html
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:36

Розшифрування фінансового сленгу назв банків

Пропонуємо до Вашої уваги розшифрування назв банків, що прижилися на форумі і використовуються користувачами в жартівливій формі

Досвідчений форумчанин clientage люб'язно підсумував такий список та поділився ним:
Алла, Аллюсик, Алка, Адка (обид.)-Альфа Банк, по имени робота-автоответчика КЦ
Бегемот, Зелёный -ПриватБанк
Валя, Валька, Райф, Кони-Райфайзен Банк Аваль, различные ассоциации в т.ч. и с логотипом
Земеля - Банк Земельный капитал
КоКо-Конкорд Банк, ассоциации с владелицами Соседками
Моня - Монобанк


Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4481516#p4481516
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:54

SWIFT перевод за границу

Форумчанин Ukrainian поделился информацией:
Делюсь опытом (SWIFT перевод)
Самый дешёвый Свифт перевод из Украины на счёт заграницу в малоизвестном банке Львів

Kripo дополнил эту информацию

Более подробно:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4488444#p4488444
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