Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:34

Обзор

Предлагаем Вашему вниманию обзор новостей и изменений по кредитам наличными за неделю от нашего профессионального Financial Expert

Более детально:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490346#p4490346
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:47

Інтернет банк Forward online

Запрацював новий ІБ Форвард Банку, про це першим сповістив шановний greenozon
Інші учасники гілки поділилися враженнями:

mustbe
Улучшений по функционалу - никаких. Про цвет пикселей я не говорю, ИБ должен простым и лаконичным. Ухудшений - вижу как минимум 3 1. Неотключаемый смс-конфирм для входа.2. Пропали прошлые выписки после РД. И неизвестно - будут ли новые.3. Пропала возможность подать заяву в саппорт для решения проблемы.


Mutabor
иб пока действительно голый. Нужно наполнять и допиливать. На планшете и телефоне все шустро и корректно. На компе после рега через приложение все работает в Хроме.


BBC
Странно в ИБ есть только карты, а счетов нет.


Детальніше: https://forum.finance.ua/topic36486.html?start=32500
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:21

Обзор

Очередным обзором новостей и изменений по кредитам наличными за неделю делится наш Financial Expert:

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496701#p4496701
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:26

Чорна п'ятниця

До чорної п'ятниці залишилося декілька днів.
23 листопада в США і багатьох інших країнах почнуться різдвяні розпродажі. Знижки на деякі товари можуть доходити до 70-90%. Щоб взяти з цього дня максимальну вигоду, до нього потрібно підготуватися.
Finance.ua розповість, що і як потрібно робити.

Детально пропонуємо до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4504817#p4504817
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:27

Monobank

Представник банку Monobank дає цільні поради як вберегти свої кошти від шахраїв:

Для того, чтобы ваши средства были в безопасности, а доступ к приложению только у вас, необходимо придерживаться простых правил безопасности:
1. Никому не сообщать отп-пароль ( если он пришел на телефон )
2. Не разглашать пин-код карты
3. Не передавать данные карты.


Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4509785#p4509785
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:54

10 років на форумі!

Сьогодні у нас маленький ювілей! :wink:
Рівно 10 років існування гілки Байки про банки і не тільки....!
Вітаємо поважного засновника теми Квестора та всіх активних учасників, які щиро діляться лайфаками та плюшками, оживляючи та наповнюючи гілку цікавими новинками.

З повагою та великою подякою, адміністрація форуму.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:23

Financial Expert пропонує до Вашого перегляду новинки в сфері кредитних карток.

Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4511027#p4511027
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:51

Як заощаджувати та економити

Як зекономити на бензині поділився користувач apostol:
Захопи з собою картку лояльності ДякуYOU та заправляйся у зазначені години дії акції зі спеціальними знижками для своїх!


Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4512805#p4512805
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:38

Як виграти у банку суд щодо кредиту?

Поради практикуючого юриста, висновки і рекомендації

Пропонуємо детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4523078#p4523078
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