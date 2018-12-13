RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:15

komant733 поцікавився:
Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка и заплатить минимум комиссии?


Форумчани поділилися своїми лайфаками Surz:
п24 - платеж по реквизитам, туда где зачисление бесплатно и снятие тоже


Детальніше:
https://forum.finance.ua/topic221523.html
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 25.01.06
Подякував: 60 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65204)
14.12.2018 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.