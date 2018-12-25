Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Де найкраще зберігати свої заощадження поділилися наші активні користувачі.Stringer
, наприклад вважає, що
Vorlon
Я дома деньги не держу принципиально и всем всегда об этом говорю, и всем советую поступать так же - или платите за сейф, или копайте схованку (гемор ещё тот), или в разных банках - где под депозит 4-5%, а где со свободным доступом 1-2%.
з ним повністю згідний, а ось Кассандра
вважає сейф небезпечним:
Поэтому у меня всё в банках, но на счетах со свободным снятием пусть даже под мизерный %
А як вважаєте Ви?
Детальніше в темі:https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=3440