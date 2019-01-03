Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:15

komant733 поцікавився:
Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка и заплатить минимум комиссии?


Форумчани поділилися своїми лайфаками Surz:
п24 - платеж по реквизитам, туда где зачисление бесплатно и снятие тоже


Детальніше:
https://forum.finance.ua/topic221523.html
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:14

Заощадження

Де найкраще зберігати свої заощадження поділилися наші активні користувачі.
Stringer, наприклад вважає, що

Я дома деньги не держу принципиально и всем всегда об этом говорю, и всем советую поступать так же - или платите за сейф, или копайте схованку (гемор ещё тот), или в разных банках - где под депозит 4-5%, а где со свободным доступом 1-2%.


Vorlon з ним повністю згідний, а ось Кассандра вважає сейф небезпечним:
Поэтому у меня всё в банках, но на счетах со свободным снятием пусть даже под мизерный %


А як вважаєте Ви?
Детальніше в темі:
https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=3440
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:03

Рейтинг мікрофінансових організацій України

Finance.ua склав унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку.
Хто найкраще видає онлайн-кредити на картку?

Пропонуємо детально до обговорення:

https://forum.finance.ua/topic221741.html
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:52

Finance.ua: Найкращі статті Finance.ua в 2018 році

Теми, які сподобалися читачам найбільше.
Головною умовою потрапляння до цього списку була кількість читачів матеріалу. Але, крім цього, ми враховували важливість і практичність кожної теми, її здатність допомогти людині розібратися в конкретному фінансовому питанні.

Пропонуємо детально до обговорення:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4543747#p4543747
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  #<1 ... 46474849
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