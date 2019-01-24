Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:15
komant733
поцікавився:
Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка и заплатить минимум комиссии?
Форумчани поділилися своїми лайфаками Surz
:
п24 - платеж по реквизитам, туда где зачисление бесплатно и снятие тоже
Детальніше:https://forum.finance.ua/topic221523.html
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:14
Де найкраще зберігати свої заощадження поділилися наші активні користувачі.Stringer
, наприклад вважає, що
Vorlon
Я дома деньги не держу принципиально и всем всегда об этом говорю, и всем советую поступать так же - или платите за сейф, или копайте схованку (гемор ещё тот), или в разных банках - где под депозит 4-5%, а где со свободным доступом 1-2%.
з ним повністю згідний, а ось Кассандра
вважає сейф небезпечним:
Поэтому у меня всё в банках, но на счетах со свободным снятием пусть даже под мизерный %
А як вважаєте Ви?
Детальніше в темі:https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=3440
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Додано: Сер 26 гру, 2018 12:03
Finance.ua склав унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку.
Хто найкраще видає онлайн-кредити на картку?
Пропонуємо детально до обговорення:https://forum.finance.ua/topic221741.html
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:52
Теми, які сподобалися читачам найбільше.
Головною умовою потрапляння до цього списку була кількість читачів матеріалу. Але, крім цього, ми враховували важливість і практичність кожної теми, її здатність допомогти людині розібратися в конкретному фінансовому питанні.
Пропонуємо детально до обговорення:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4543747#p4543747
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:16
Кредитну картку можна використовувати по-різному. Вона може бути пластиковим гаманцем, на якому просто зберігаються гроші. А може – зручним платіжним інструментом, який зробить ваші розрахунки безпечними і навіть вигідними.
Finance.ua зібрав 9 речей, які повинен знати кожен активний користувач кредиток.
Пропонуємо детальніше до обговорення:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4548158#p4548158
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:08
ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити
Шукаєте кредитну картку, за яку не потрібно платити? Портал Finance.ua склав рейтинг з 10 найпопулярніших безкоштовних кредиток, доступних для замовлення в нашому каталозі. Ми оцінили всі картки за 7 критеріями. І, щоб розповісти вам про особливості того чи іншого пластику, по кожній з них ми підготували коротку довідку.
Пропонуємо детально до обговорення:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4562019#p4562019
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