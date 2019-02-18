Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:37

Другий Український валютний форум

27 лютого в Києві учасники та експерти другого Українського валютного форуму пройдуться по гарячих слідах і розглянуть перші, реальні практичні кейси наслідків нововведень, нові інструменти і можливості для інвестицій, план дій BEPS, Закон про SPLIT і багато іншого.

Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4581312&f=88#p4581312
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:49

Finance.UA запускает новый проект-блог на YouTube

Кредитная карта: как выбрать и пользоваться грамотно?

Журналисты Finance.ua разобрались в теме и выбрали главные вещи, которые надо знать о кредитных картах, чтобы не платить лишних комиссий банкам и грамотно тратить свои и кредитные деньги.

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4586727#p4586727
Ірина_
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