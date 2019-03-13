Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:37
27 лютого в Києві учасники та експерти другого Українського валютного форуму пройдуться по гарячих слідах і розглянуть перші, реальні практичні кейси наслідків нововведень, нові інструменти і можливості для інвестицій, план дій BEPS, Закон про SPLIT і багато іншого.
Детальніше:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4581312&f=88#p4581312
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:49
Кредитная карта: как выбрать и пользоваться грамотно?Журналисты Finance.ua
разобрались в теме и выбрали главные вещи, которые надо знать о кредитных картах, чтобы не платить лишних комиссий банкам и грамотно тратить свои и кредитные деньги.
Более детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4586727#p4586727
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Ірина_
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Додано: Пон 04 бер, 2019 17:27
Минимальная зарплата в Украине должна возрасти с нынешних 150 долларов до 300 долларов!!!
А Вы как считаете, какую «минималку» для своих граждан сегодня может позволить Украина?
Расскажите, сколько денег минимум в месяц нужно вам?
На что тратите больше всего? Траты на что считаете излишеством?
Более подробно:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4599825#p4599825
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Додано: Вів 05 бер, 2019 12:55
Когда лучше покупать доллары, а когда гривны? Стоит ли все сбережения хранить в одной валюте? Как и когда лучше инвестировать деньги?
Об этом Вам расскажут наши финансовые менторы.
Более подробно:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4600759#p4600759
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Додано: Сер 13 бер, 2019 14:51
Журналісти Finance.ua підібрали кращі картки для тих, хто часто буває за кордоном та розповіли про головні переваги кожної з них.
Звернули увагу на суму кешбеку, вартість випуску і обслуговування карток та індивідуальні переваги (комісія за зняття готівки за кордоном, купівля авіаквитків тощо).
Пропонуємо переглянути та обговорити детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4607748#p4607748
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Додано: Сер 13 бер, 2019 14:57
Зачем вкладывать?
Аспекты вложений в ОВГЗ, доходность, преимущества.
Предлагаем поделится здесь:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4606049#p4606049
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