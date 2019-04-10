RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 48495051>
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:37

Другий Український валютний форум

27 лютого в Києві учасники та експерти другого Українського валютного форуму пройдуться по гарячих слідах і розглянуть перші, реальні практичні кейси наслідків нововведень, нові інструменти і можливості для інвестицій, план дій BEPS, Закон про SPLIT і багато іншого.

Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4581312&f=88#p4581312
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 25.01.06
Подякував: 61 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:49

Finance.UA запускает новый проект-блог на YouTube

Кредитная карта: как выбрать и пользоваться грамотно?

Журналисты Finance.ua разобрались в теме и выбрали главные вещи, которые надо знать о кредитных картах, чтобы не платить лишних комиссий банкам и грамотно тратить свои и кредитные деньги.

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4586727#p4586727
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 755
З нами з: 14.09.13
Подякував: 113 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2019 17:27

Сколько денег минимум Вам нужно в месяц?

Минимальная зарплата в Украине должна возрасти с нынешних 150 долларов до 300 долларов!!!

А Вы как считаете, какую «минималку» для своих граждан сегодня может позволить Украина?

Расскажите, сколько денег минимум в месяц нужно вам?

На что тратите больше всего? Траты на что считаете излишеством?

Более подробно:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4599825#p4599825
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 25.01.06
Подякував: 61 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2019 12:55

В какой валюте хранить деньги в 2019 году

Когда лучше покупать доллары, а когда гривны? Стоит ли все сбережения хранить в одной валюте? Как и когда лучше инвестировать деньги?

Об этом Вам расскажут наши финансовые менторы.

Более подробно:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4600759#p4600759
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 25.01.06
Подякував: 61 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 14:51

Огляд кращих кредитних карток для подорожей 2019

Журналісти Finance.ua підібрали кращі картки для тих, хто часто буває за кордоном та розповіли про головні переваги кожної з них.

Звернули увагу на суму кешбеку, вартість випуску і обслуговування карток та індивідуальні переваги (комісія за зняття готівки за кордоном, купівля авіаквитків тощо).

Пропонуємо переглянути та обговорити детально:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4607748#p4607748
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 25.01.06
Подякував: 61 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 14:57

Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?

Зачем вкладывать?
Аспекты вложений в ОВГЗ, доходность, преимущества.

Предлагаем поделится здесь:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4606049#p4606049
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 25.01.06
Подякував: 61 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2019 17:01

Цветы жизни: сколько вы тратите на ребенка/детей?

Сколько денег даете ребенку на карманные расходы?
Считаете ли вы уместным экономить на детях, получается ли у вас это делать?

Более подробно:

https://forum.finance.ua/topic223983.htm
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 25.01.06
Подякував: 61 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 18:02

Youtube канал - Finance.ua

Шановні читачі!

Пропонуємо до Вашої уваги наше чергове відео на Youtube каналі :!:
Цікавий контент, актуальні питання, огляди - все це готують наші працівники для Вас.

Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4624246#p4624246

Коментуємо, ділимося враженнями, підписуємося на канал :wink:
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 25.01.06
Подякував: 61 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:16

Шановні форумчани!

Нагадуємо про наш канал Суперзнижки — Finance.ua

Тут Ви зможете найти для себе максимальні знижки та Вам абсолютно точно вдасться зекономити!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 755
З нами з: 14.09.13
Подякував: 113 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 11:01

Лучшие кредитки с кэшбеком от Finance.ua

Журналисты Finance.ua сравнили условия кэшбека 5 популярных кредиток. В видео вы узнаете максимальную сумму кэшбека по каждой карте, бонусы для новых клиентов, а главное — категории товаров или услуг, за покупку которых насчитываются заветные гривны в виде кэшбека.


Более подробно:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4632019#p4632019
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 25.01.06
Подякував: 61 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48495051>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.