Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе.
При этом все обойдется в разы дешевле.
Более подробно:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4638178#p4638178
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 09 кві, 2019 15:37
Отдых в Украине
Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе.
При этом все обойдется в разы дешевле.
Более подробно:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4638178#p4638178
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