Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе.
При этом все обойдется в разы дешевле.
Более подробно:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4638178#p4638178
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 09 кві, 2019 15:37
Отдых в Украине
Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе.
При этом все обойдется в разы дешевле.
Более подробно:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4638178#p4638178
Додано: Чет 11 кві, 2019 10:03
10 фактов про MONOBANK
Смотрите видео и узнавайте больше о monobank:
Как открыть счет в monobank и получить банковскую карту monobank, если этот банк работает без отделений.
Индивидуальный кредитный лимит: от чего он зависит и как получить больше кредитных денег.
Сколько длится льготный период.
Зачем открывать именные карты и что такое карта Iron Bank.
Как покупать валюту в мобильном приложении monobank.
Как насчитываются кэшбеки и процент на остаток.
Что такое функция Shake-to-pay.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4640250#p4640250
Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:03
Форумчани активно діляться своїми коментарями про зарплату, а саме чи існує гендерна нерівність у зарплатах?
Рыба-сом
zРадио
Детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/topic224346.html
Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:06
В продовженні про актуальну тему зарплат, форумчани коментують який рівень зарплати українців складає на місяць?
victorulysses7
Faceless
Більш детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4637727#p4637727
В темі також можна проголосувати, вказавши свою суму доходу!
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