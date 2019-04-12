Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:37

Отдых в Украине

Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе.
При этом все обойдется в разы дешевле.


Более подробно:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4638178#p4638178
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 10:03

10 фактов про MONOBANK

Смотрите видео и узнавайте больше о monobank:

Как открыть счет в monobank и получить банковскую карту monobank, если этот банк работает без отделений.
Индивидуальный кредитный лимит: от чего он зависит и как получить больше кредитных денег.
Сколько длится льготный период.
Зачем открывать именные карты и что такое карта Iron Bank.
Как покупать валюту в мобильном приложении monobank.
Как насчитываются кэшбеки и процент на остаток.
Что такое функция Shake-to-pay.

Более детально:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4640250#p4640250
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:03

Форумчани активно діляться своїми коментарями про зарплату, а саме чи існує гендерна нерівність у зарплатах?

Рыба-сом
Певна дискримінація є.
Вона ніби навіть раціонально пояснюється: якщо жінка молода, то перспективна "декретчиця"


zРадио
С сексизмом на работе не сталкивался оооочень давно. Однако, стоит при этом отметить, что жизни за пределами крупных современных компаний из числа ТОП-работодателей, не знаю


Детально до обговорення:
https://forum.finance.ua/topic224346.html
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:06

В продовженні про актуальну тему зарплат, форумчани коментують який рівень зарплати українців складає на місяць?

victorulysses7
Працюю у одній з київських IT-компаній. 250 співробітників, середня зарплата по компанії -- $2000 на місяць (приблизно 55 тисяч гривень). Навіть наша офіс-менеджер отримує 30 тисяч гривень.


Faceless
близько 40%, тіньової економіки, навіть у Києві і великих містах процвітають "сірі" зарплати, де до офіційної "біля мінімалки" йде в "в конверті" в рази більша сума; в регіонах це масово, а в невеликих населених пунктах взагалі багато працюють без оформлення; мільйони ФОПів для статистики - сидять на "мінімалці".


Більш детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4637727#p4637727

В темі також можна проголосувати, вказавши свою суму доходу!
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  #<1 ... 48495051
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