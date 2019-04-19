Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Смотрите видео и узнавайте больше о monobank:
Как открыть счет в monobank и получить банковскую карту monobank, если этот банк работает без отделений.
Индивидуальный кредитный лимит: от чего он зависит и как получить больше кредитных денег.
Сколько длится льготный период.
Зачем открывать именные карты и что такое карта Iron Bank.
Как покупать валюту в мобильном приложении monobank.
Как насчитываются кэшбеки и процент на остаток.
Что такое функция Shake-to-pay.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4640250#p4640250