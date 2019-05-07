Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 11 кві, 2019 10:03
Смотрите видео и узнавайте больше о monobank:
Как открыть счет в monobank и получить банковскую карту monobank, если этот банк работает без отделений.
Индивидуальный кредитный лимит: от чего он зависит и как получить больше кредитных денег.
Сколько длится льготный период.
Зачем открывать именные карты и что такое карта Iron Bank.
Как покупать валюту в мобильном приложении monobank.
Как насчитываются кэшбеки и процент на остаток.
Что такое функция Shake-to-pay.Более детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4640250#p4640250
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:03
Форумчани активно діляться своїми коментарями про зарплату, а саме чи існує гендерна нерівність у зарплатах?Рыба-сом
zРадио
Певна дискримінація є.
Вона ніби навіть раціонально пояснюється: якщо жінка молода, то перспективна "декретчиця"
С сексизмом на работе не сталкивался оооочень давно. Однако, стоит при этом отметить, что жизни за пределами крупных современных компаний из числа ТОП-работодателей, не знаю
Детально до обговорення:https://forum.finance.ua/topic224346.html
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:06
В продовженні про актуальну тему зарплат, форумчани коментують який рівень зарплати українців складає на місяць? victorulysses7
Faceless
Працюю у одній з київських IT-компаній. 250 співробітників, середня зарплата по компанії -- $2000 на місяць (приблизно 55 тисяч гривень). Навіть наша офіс-менеджер отримує 30 тисяч гривень.
близько 40%, тіньової економіки, навіть у Києві і великих містах процвітають "сірі" зарплати, де до офіційної "біля мінімалки" йде в "в конверті" в рази більша сума; в регіонах це масово, а в невеликих населених пунктах взагалі багато працюють без оформлення; мільйони ФОПів для статистики - сидять на "мінімалці".
Більш детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4637727#p4637727
В темі також можна проголосувати, вказавши свою суму доходу!
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Додано: Сер 17 кві, 2019 17:55
Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе.
При этом все обойдется в разы дешевле.
Более подробно:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4638178#p4638178
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Додано: Сер 17 кві, 2019 17:56
Банк Альянс в програмі “Бонус до депозиту” від Finance.ua запустив розіграш 10 000 грн.
Більш детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4647349#p4647349
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Додано: Чет 18 кві, 2019 18:14
На конкретных примерах вы поймете, куда лучше инвестировать небольшую сумму денег, а какие способы надежнее при значительных инвестициях. Finance.ua
помогает разобраться во всех инструментах инвестирования!
Более детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4648589#p4648589
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 14:12
Наш эксперт Алексей Козырев прокомментировал решение суда по ПриватБанку. Что ждет вкладчиков? Что же будет с курсом?
Ответы на все самые важные вопросы читателей!
Более детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4649417#p4649417
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Додано: Пон 22 кві, 2019 14:37
Уважаемые читатели, Finance.ua проводит опрос!
В чем лучше хранить свои сбережения? Как Вы считаете?
Комментируем, делимся!
Более детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4652489#p4652489
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:18
Как исправить кредитную историю? Что такое кредитная история?
Ответы, вы найдете в нашем видео.
Более детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4658652#p4658652
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:54
Finance.ua
підготував рейтинг кредитних карток з кешбеком. Але карток з кешбеком у банків багато. Яка ж з них краща?
Пропонуємо детально до обговорення:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4661453#p4661453
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