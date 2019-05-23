Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?
На эти и другие вопросы ответил наш знакомый Вам эксперт - Алексей Козырев!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4663622#p4663622
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:55
Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?
На эти и другие вопросы ответил наш знакомый Вам эксперт - Алексей Козырев!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4663622#p4663622
Додано: Вів 14 тра, 2019 16:44
Предлагаем Вашему вниманию ТОП 3 способа пополнить карту Monobank бесплатно!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4666401#p4666401
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:02
Лучшие банковские карты и депозиты
Церемония награждения банков за особые достижения — FinAwards 2019 состоялась 15 мая в Киеве. Учредители премии «Минфин» и Finance.ua вместе с авторитетным жюри определили победителей в 15 номинациях.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4671042#p4671042
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:50
Лучший банкир года [премия FinAwards 2019]
В продолжении нашей церемонии награждения FinAwards 2019 новое видео, где мы расскажем кто же лучший банкир года.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4673472#p4673472
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