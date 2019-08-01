Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Что думают наши детки о финансах? Предлагаем Вашему вниманию наших маленьких экспертов
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4693067#p4693067
|
|
|
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:30
Что думают наши детки о финансах? Предлагаем Вашему вниманию наших маленьких экспертов
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4693067#p4693067
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:48
Что нужно знать оформляя кредит онлайн на карту? Об этом нам расскажет очаровательная Алина
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4694878#p4694878
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:54
Что означает выпуск банкноты в 1000 грн?
Что будет с курсом валют? Что будет с депозитными ставками?
На эти и другие важные вопросы ответил наш знакомый Вам эксперт - Алексей Козырев!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4699519#p4699519
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:19
Почему курс падает и как долго будет падать?
На этот важный вопрос ответил наш знакомый Вам эксперт - Алексей Козырев!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4701671#p4701671
Додано: Пон 15 лип, 2019 11:40
Как курс влияет на стоимость недвижимости и депозитные ставк
Наш эксперт расскажет Вам при каком колебании курса стоит вкладывать в недвижимость, а при каком стоит накапливать денежные средства на депозитах. Осветит факторы, которые влияют на рост и снижение курса валюты. Даст оценку колебаниям на рынке валют и недвижимости.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4706091#p4706091
А также предлагаем Вашему вниманию выгодные предложения:
Бонус к депозиту
Додано: Пон 22 лип, 2019 11:01
Лайфхак для любителей отдыха!
Мы расскажем, что делать если ваш рейс отменили или задержали. Полезные советы от наших прекрасных сотрудниц!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4711017#p4711017
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:18
Как выбрать банк для СПД в 2019?
Мы расскажем о двух способах открытия счета для СПД: онлайн и оффлайн.
Мы поделимся опытом того, как можно открыть счет через отделения и сколько на это уходит время и как это происходит онлайн.
А также поделимся тарифами.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4715379#p4715379
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:41
Будет ли курс валюты продолжать падать в августе 2019?
На этот и другие важные вопросы ответил наш знакомый Вам эксперт - Алексей Козырев!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4718532#p4718532
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:10
Стань Экспертом Минфина!
Друзья!!!
Поспешите стать финансовым экспертом и частью нашей команды!
Мы приглашаем вас не просто помогать людям советом, а и давать им дополнительную выгоду - бонус на финансовый продукт.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4717628&f=88#p4717628
|