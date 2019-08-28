Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Что будет дальше и стоит ли покупать доллар сегодня? Анализ, прогноз и рекомендации от эксперта расставят все точки.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4725587#p4725587
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:18
Что будет дальше и стоит ли покупать доллар сегодня? Анализ, прогноз и рекомендации от эксперта расставят все точки.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4725587#p4725587
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:25
Как зарабатывать деньги?
Как можно зарабатывать тратя деньги с карты пользуясь как кредитной картой так и дебетовой. Ловите лайфхаки и зарабатывайте!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4729925#p4729925
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:30
Что такое облигации внутреннего государственного займа?
В последнее время тема ОВГЗ и их влияния на курс доллара набрала обороты.
Что такое ОВГЗ? Кто выпускает и кто покупает ОВГЗ? Какие последствия продажи ОВГЗ для экономики и страны в целом?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731459#p4731459
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:22
Курс валют: анализ, прогноз и рекомендации
Все самые важные вопросы, которые волнуют пользователей - влияние сезона урожая на валюту, перспективы курса на неделю, анализ курса валют на рынке, как всегда подробно раскрывает наш эксперт Алексей Козырев!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4735430#p4735430
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