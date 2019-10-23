Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4773659#p4773659
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:05
Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4773659#p4773659
Додано: Чет 24 жов, 2019 09:16
Как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4777853#p4777853
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