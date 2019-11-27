Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4773659#p4773659
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:05
Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4773659#p4773659
Додано: Чет 24 жов, 2019 09:16
Как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4777853#p4777853
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:36
Будет ли скачок курса в начале ноября 2019? Чего ожидать в ближайшую неделю?
Как повлияет на курс отмена лимита на покупку валюты?
Наш финансовый эксперт ответил на актуальные вопросы пользователей
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4782848#p4782848
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:07
Прогноз мировых валют на 2020 год. Перспективы доллара, евро, швейцарского франка и британского фунта
Наш финансовый эксперт ответил на актуальные вопросы пользователей
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4788378#p4788378
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:27
Что будет, если Украина не подпишет газовый контракт?
Прогноз курса доллара и евро на неделю
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4795336#p4795336
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:02
Как сэкономить на коммунальных услугах?
Редакция Finance.UA решила изучить доступные городским жителям варианты экономии на коммуналке, и посчитать, насколько они могут быть эффективны.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4799660#p4799660
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:43
Выгоден ли электрокар и что будет с курсом?
Мы расскажем кому и почему выгоден электрокар. Эксклюзивно! Вся правда о электромобилях.
Для тех, кто ждет очередной выпуск о прогнозе курса валют, наш финансовый эксперт расскажет более детально чего ожидать.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4804673#p4804673
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