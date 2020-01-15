Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:33
Что ожидает Украину в 2020 году?
Что будет с долларом, откроется ли рынок земли, как выплачивать по ОВГЗ?
На все эти вопросы, как всегда, ответит финансовый эксперт Алексей Козырев.
Более детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827275#p4827275
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:03
Сотрудники компании Treeum, куда входят самые большие финансовые порталы страны Finance.ua и Minfin.com.ua, поучаствовали в уникальной финансовой игре "Ближе к клиенту", они стали участниками команд кредитного и инвестиционного направления.Что из этого получилось, рекомендуем посмотреть!
Более детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4837410#p4837410
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Ірина_
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:53
ФОП - это самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине, и, по этому поводу, есть о чем поговорить
Более детально:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4843512#p4843512
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Ірина_
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