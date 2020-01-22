Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:33

Что ожидает Украину в 2020 году?

Что будет с долларом, откроется ли рынок земли, как выплачивать по ОВГЗ?

На все эти вопросы, как всегда, ответит финансовый эксперт Алексей Козырев.

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827275#p4827275
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:03

Сотрудники компании Treeum, куда входят самые большие финансовые порталы страны Finance.ua и Minfin.com.ua, поучаствовали в уникальной финансовой игре "Ближе к клиенту", они стали участниками команд кредитного и инвестиционного направления.

Что из этого получилось, рекомендуем посмотреть!

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4837410#p4837410
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:53

ФОП - это самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине, и, по этому поводу, есть о чем поговорить


Более детально:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4843512#p4843512
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:06

Прогноз курса: будет ли отставка премьер-министра Гончарука и как это повлияет на курс

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4844907#p4844907
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:26

Инфляция, цены, курс: что происходит в Украине?

На эти и другие важные вопросы отвечаем Вам, дорогие пользователи, в нашем новом выпуске видео

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4850085#p4850085
Ірина_
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