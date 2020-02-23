Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

ОВГЗ уже не те, они теряют привлекательность. Повлияет ли это на курс доллара?
Зачем в Украину едет ревизор МВФ
Об этом и многом другом расскажет наш эксперт Алексей Козырев
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4875154#p4875154
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:04
ОВГЗ уже не те, они теряют привлекательность. Повлияет ли это на курс доллара?
Зачем в Украину едет ревизор МВФ
Об этом и многом другом расскажет наш эксперт Алексей Козырев
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4875154#p4875154
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:12
Як почати відкладати на пенсію
Як збільшити пенсію і не покладатися лише на державу? Про це треба думати вже зараз.
Середня пенсія в Україні становить 3082,98 грн. Це 25 кг м'яса або близько 5 мішків картоплі, або десь 1/5 санаторно-курортного лікування, наприклад, в Карпатах.
Як можна збільшити свою пенсію і забезпечити собі гідну старість розповість сімейний фінансовий радник Любомир Остапів
Більше детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4878799#p4878799
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