RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Вибір редакції
/
Найбільш цікаве на форумі
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:04

ОВГЗ уже не те, они теряют привлекательность. Повлияет ли это на курс доллара?
Зачем в Украину едет ревизор МВФ

Об этом и многом другом расскажет наш эксперт Алексей Козырев

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4875154#p4875154
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 14.09.13
Подякував: 303 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:12

Як почати відкладати на пенсію

Як збільшити пенсію і не покладатися лише на державу? Про це треба думати вже зараз.

Середня пенсія в Україні становить 3082,98 грн. Це 25 кг м'яса або близько 5 мішків картоплі, або десь 1/5 санаторно-курортного лікування, наприклад, в Карпатах.
Як можна збільшити свою пенсію і забезпечити собі гідну старість розповість сімейний фінансовий радник Любомир Остапів

Більше детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4878799#p4878799
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 14.09.13
Подякував: 303 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.