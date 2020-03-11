Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

ОВГЗ уже не те, они теряют привлекательность. Повлияет ли это на курс доллара?
Зачем в Украину едет ревизор МВФ
Об этом и многом другом расскажет наш эксперт Алексей Козырев
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4875154#p4875154
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:04
ОВГЗ уже не те, они теряют привлекательность. Повлияет ли это на курс доллара?
Зачем в Украину едет ревизор МВФ
Об этом и многом другом расскажет наш эксперт Алексей Козырев
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4875154#p4875154
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:12
Як почати відкладати на пенсію
Як збільшити пенсію і не покладатися лише на державу? Про це треба думати вже зараз.
Середня пенсія в Україні становить 3082,98 грн. Це 25 кг м'яса або близько 5 мішків картоплі, або десь 1/5 санаторно-курортного лікування, наприклад, в Карпатах.
Як можна збільшити свою пенсію і забезпечити собі гідну старість розповість сімейний фінансовий радник Любомир Остапів
Більше детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4878799#p4878799
Додано: Чет 27 лют, 2020 13:09
О коронавирусе говорим уже давно, но ситуация усугубляется, неужели это только начало?
Что будет с мировыми рынками экономикой Украины?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4881798#p4881798
Додано: Пон 02 бер, 2020 16:46
FinAwards — это ежегодная церемония, учредителями которой выступают «Минфин» и Finance.ua. Ее цель – определить и наградить лучшие розничные банки и их продукты.
Организатором премии выступила одна из ведущих конференц-площадок BankOnline.
Какие же кредитные карты стали лучшими по версии FinAwards 2020?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4885948#p4885948
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:35
По оценкам ООН в 2050 году на планете будет жить почти!
10 млрд человек, при этом около 70% будут жить в городах. Чем больше рождается людей, тем больше требуется ресурсов, которых и без того не хватает.
Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4888956#p4888956
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:13
Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался избыток нефти.
Как это повлияет на мировую экономику?
Почему отменили аукцион ОВГЗ 10 марта. Как теперь латать дыры?
Какие факторы повлияли на скачок курса доллара и евро?
Обсуждаем горячие темы для Украины и мировой экономики
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4895348#p4895348
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:15
На этой неделе произошло самое большое падение цен на нефть с 1991 года, они обвалились на 30%
Как это повлияет на основных мировых игроков, а также, самое главное, как снижение цен на нефть отразиться на Украине?
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4896893#p4896893
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:20
Интересные факты о кризисе, история, глубокий анализ и личное видение. Об этом делиться и освещает наш уважаемый Гуру Адам Смит
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4897041#p4897041
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