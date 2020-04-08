Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:26

Как пережить карантин в условиях изоляции? Как удержать психическое равновесие в непростых условиях карантина?

Советы и полезные рекомендации!


Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4918833#p4918833
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 18:03

Какие налоговые изменения для бизнеса уже ввели в Украине в связи с карантином. Для каких групп установлены налоговые каникулы?
Освобождение от уплаты ЕСВ. Кому, как и надолго ли?

Об этим и многим другим изменениям в налогообложении во время карантина.

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4923403#p4923403
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:39

Олексій Дорогань (СЕО Офісу ефективного регулювання (BRDO), юрист-міжнародник) розповідає нам сьогодні про вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки

Більш детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4927029#p4927029
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:13

Про зміни для підприємців у Податковому кодексі, які торкнулися:

- лімітів для ФОП
- мораторію на перевірки
- податку на землю та нерухоме майно
- подання скарг
- відсотків за кредитами та орендної плати
розповідає Яків Воронін (Голова комітету з питань митного та податкового права НААУ)

Більше детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4932715&f=88#p4932715
Ірина_
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  #<1 ... 55565758
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