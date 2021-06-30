RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Вибір редакції
/
Найбільш цікаве на форумі
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:26

Как пережить карантин в условиях изоляции? Как удержать психическое равновесие в непростых условиях карантина?

Советы и полезные рекомендации!


Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4918833#p4918833
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 14.09.13
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 17:03

Какие налоговые изменения для бизнеса уже ввели в Украине в связи с карантином. Для каких групп установлены налоговые каникулы?
Освобождение от уплаты ЕСВ. Кому, как и надолго ли?

Об этим и многим другим изменениям в налогообложении во время карантина.

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4923403#p4923403
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 14.09.13
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:39

Олексій Дорогань (СЕО Офісу ефективного регулювання (BRDO), юрист-міжнародник) розповідає нам сьогодні про вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки

Більш детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4927029#p4927029
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 14.09.13
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:13

Про зміни для підприємців у Податковому кодексі, які торкнулися:

- лімітів для ФОП
- мораторію на перевірки
- податку на землю та нерухоме майно
- подання скарг
- відсотків за кредитами та орендної плати
розповідає Яків Воронін (Голова комітету з питань митного та податкового права НААУ)

Більше детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4932715&f=88#p4932715
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 14.09.13
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:12

Уважаемые форумчане!
Предлагаем Вашему вниманию опрос - Народный рейтинг дебетовых карт

Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4936930#p4936930
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 14.09.13
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:28

Цена газа, что будет с кредитами и что ждать от валюты?

Об этом и многом другом более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4956835&f=88#p4956835
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 14.09.13
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:23

Киевский Печерск: старые и новые виды

Самые интересные здания элитного района столицы — от памятников архитектуры до роскошных бизнес-центров и жилых комплексов
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5806
З нами з: 25.01.06
Подякував: 69 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95765)
01.07.2021 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.