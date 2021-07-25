Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Как пережить карантин в условиях изоляции? Как удержать психическое равновесие в непростых условиях карантина?
Советы и полезные рекомендации!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4918833#p4918833
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:26
Как пережить карантин в условиях изоляции? Как удержать психическое равновесие в непростых условиях карантина?
Советы и полезные рекомендации!
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4918833#p4918833
Додано: Вів 31 бер, 2020 17:03
Какие налоговые изменения для бизнеса уже ввели в Украине в связи с карантином. Для каких групп установлены налоговые каникулы?
Освобождение от уплаты ЕСВ. Кому, как и надолго ли?
Об этим и многим другим изменениям в налогообложении во время карантина.
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4923403#p4923403
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:39
Олексій Дорогань (СЕО Офісу ефективного регулювання (BRDO), юрист-міжнародник) розповідає нам сьогодні про вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки
Більш детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4927029#p4927029
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:13
Про зміни для підприємців у Податковому кодексі, які торкнулися:
- лімітів для ФОП
- мораторію на перевірки
- податку на землю та нерухоме майно
- подання скарг
- відсотків за кредитами та орендної плати
розповідає Яків Воронін (Голова комітету з питань митного та податкового права НААУ)
Більше детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4932715&f=88#p4932715
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:12
Уважаемые форумчане!
Предлагаем Вашему вниманию опрос - Народный рейтинг дебетовых карт
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4936930#p4936930
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:28
Цена газа, что будет с кредитами и что ждать от валюты?
Об этом и многом другом более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4956835&f=88#p4956835
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:23
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Додано: Чет 15 лип, 2021 09:45
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Додано: Пон 26 лип, 2021 09:14
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