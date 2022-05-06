Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Участь в конференції є символічно платною зі зручними варіантами участі; а частину зібраних коштів буде направлено на підтримку наших славних героїв — Збройні сили України!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:16
12 та 13 травня для українців буде проведено масштабну онлайн конференцію «Мої фінанси під час війни: захист та контрнаступ — особистий план Маршалла», що охопить усі фінансові та соціальні питання воєнного часу від оформлення трудових відносин з українськими та іноземними роботодавцями до ефективних капіталовкладень, що допоможуть вам задрейфувати у буремному фінансовому вихорі сьогодення.
Участь в конференції є символічно платною зі зручними варіантами участі; а частину зібраних коштів буде направлено на підтримку наших славних героїв — Збройні сили України!
При використанні промокоду ODB10 знижка 10%!
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