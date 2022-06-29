RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:16

12 та 13 травня для українців буде проведено масштабну онлайн конференцію «Мої фінанси під час війни: захист та контрнаступ — особистий план Маршалла», що охопить усі фінансові та соціальні питання воєнного часу від оформлення трудових відносин з українськими та іноземними роботодавцями до ефективних капіталовкладень, що допоможуть вам задрейфувати у буремному фінансовому вихорі сьогодення.

Участь в конференції є символічно платною зі зручними варіантами участі; а частину зібраних коштів буде направлено на підтримку наших славних героїв — Збройні сили України!

При використанні промокоду ODB10 знижка 10%!
Детальніше про конференцію
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3354
З нами з: 14.09.13
Подякував: 862 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:54

Безкоштовний вебінар: "Як заробити на падінні криптовалют"
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3354
З нами з: 14.09.13
Подякував: 862 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:23

Читайте «Мінфін» без реклами

Підключайте підписку та отримуйте корисну інформацію без банерної реклами на всіх пристроях
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3354
З нами з: 14.09.13
Подякував: 862 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:16

Інвестиції в землю під час війни: купувати чи ні?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3354
З нами з: 14.09.13
Подякував: 862 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 59606162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1666)
29.06.2022 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.