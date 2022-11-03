Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:28

Запрошуємо поринути разом з нами у світ технологічної революції. Долучитися до лідерів екосистеми фінтех за напрямками цифрової трансформації, платежів, блокчейну та регуляторних технологій, які рухають галузь фінансових технологій вперед.

FinTech Ukraine 2022
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:46

Запрошуємо на вебінар Крипто- фондова синхронізація. Який прогноз?
Поспішайте! Початок о 12.00
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:44

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:49

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  #<1 ... 60616263
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