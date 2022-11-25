Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Шановні форумчани! Нагадуємо про Академію Мінфіна, яка має 5 онлайн-курсів, що допоможуть розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень вашої фінансової грамотності. Пишіть до Служби турботи Академії, вказуйте промо-код «Finance» і отримуйте безкоштовно корисні матеріали по інвестуванню.